Ricardo Rodriguez torna a Milanello in anticipo…

Ricardo Rodriguez è nuovamente un giocatore del Milan. La sua stagione al Psv Eindhoven, dove è approdato in prestito a gennaio, si è conclusa. In Eredivisie il campionato si definitivamente chiuso. Se ne riparlerà il prossimo primo settembre. Una decisione del Goveno che di fatto libera il terzino svizzero dal suo accordo con il club olandese che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno.

L’ex terzino del Wolfsburg con cui ha giocato 184 gare, segnato 22 volte e con anche 28 assist vincenti, può fare già ritorno a Milano, a Milanello. Anche se di fatto non potrà essere ancora utilizzato quando e se riprenderà la Serie A.

Ricardo Rodriguez ha giocato tutte le sei gare a disposizione in Eredivisie, dalla prima con l’Ajax all’ultima con il Groningen mettendo insieme più minuti di quelli raccolti con la maglia del Milan. Da titolarissimo con Giampaolo e fantasma con Pioli. A gennaio sul giocatore c’era Gattuso e il suo Napoli, qualche club turco scartato fin da subito.

Il futuro del giocatore scelto da Mirabelli non sarà ovviamente al Milan, nemmeno da vice Theo Hernandez probabilmente. Anche se l’ultima parola in capitolo l’avrà Pioli o Rangnick, che a differenza del primo, prova maggior stima per il giocatore avendolo affrontato da avversario in Bundesliga. Intanto l’attuale tecnico potrebbe ritrovarselo in campo ancora la maglia rossonera del MIlan…