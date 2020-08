MILANO – Il suo contratto con il club di via Aldo Rossi scade il 30 giugno 2021. Pepe Reina riflette sul suo futuro e a breve incontrerà il Milan per capire cosa fare, restare al Milan e tornare come terzo resta una ipotesi poco percorribile, un nuovo prestito invece fino alla scadenza naturale del contratto pare essere invece la via maestra da seguire.

