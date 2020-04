Reina: “Donnarumma tra i migliori in circolazione, è una forza della natura”

MILANO – José Reina, portiere del Milan in prestito all’Aston Villa, in una diretta Instagram con la pagina ‘Che fatica la vita da bomber’ ha parlato di alcuni suoi colleghi: “I migliori in attività sono Alisson, Oblak, Donnarumma e Neuer. Cosa penso di Donnarumma? E’ una forza della natura, sembra che sia nel calcio da 10 anni ma ne ha appena 21. E’ davvero tanta tanta roba. Il difensore più forte? In un periodo Koulibaly è stato qualcosa di straordinario. Ma penso anche a Sergio Ramos. Difficile scegliere, ce ne sono stati tanti forti. Negli ultimi anni, la coppia Koulibaly-Albiol se era a posto fisicamente era davvero fenomenale”.

