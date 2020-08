MILANO – Alessandro Plizzari, portiere classe 2000 del Milan ceduto in prestito alla Reggina, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post su questa nuova avventura in Calabria: “Nuovo inizio alla Reggina! Ringrazio il presidente e tutta la Società! Adesso non vedo l’ora di entrare in campo e dare il massimo!”. Plizzari giocherà un anno in Serie B con la maglia amaranto, dopodiché rientrerà al Milan, che deciderà se tenerlo in squadra o meno.