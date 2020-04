Redondo e un futuro da allenatore: “Studierò anche in Italia”

MILANO – L’ex centrocampista rossonero Fernando Redondo, contattato dai microfoni del quotidiano spagnolo ‘AS’, ha parlato dei suoi programmi professionali sul futuro: “Allenare? Ho avuto due proposte concrete la scorsa stagione, ma non era il momento giusto. La formazione è importante e ho in programma viaggi in Italia, Spagna e Inghilterra per studiare e formarmi prima di iniziare una carriera in panchina”.

