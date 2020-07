Rebic: “Vi svelo cosa ci disse Ibra prima della partita con la Juve”

MILANO – Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek, Ante Rebic ha svelato un retroscena su Zlatan Ibrahimovic: “Ibra è un grandissimo leader, sa sempre come caricare tutto il gruppo. Prima della partita contro la Juventus ci disse: ‘Farò vedere agli juventini come si gioca a calcio‘. E’ stato il suo modo per spronarci e sappiamo com’è andata quella sfida. Anche Begovic e Kjaer sono grandi motivatori: giocatori maturi che sanno come calmarti o spronarti”.

