Rebic-André Silva-Milenkovic: triangolo di mercato

MILANO – Il Milan vuole riscattare Ante Rebic dall’Eintracht proponendo ai tedeschi uno scambio con André Silva, che in stagione ha giocato proprio per la formazione di Francoforte. Uno scambio tra le parti non farebbe felice però la Fiorentina. Infatti il club viola vanta il 50% della futura plusvalenza della cessione del croato. Per questo motivo il club rossonero, in cerca di un nuovo difensore, starebbe pensando di ingaggiare Nikola Milenkovic. L’idea è quella di ingaggiare il classe ’97, non solo per necessità, ma per mantenere buoni rapporti con la Fiorentina creando un grande domino di mercato

