Ravezzani: “Milan e Juve vogliono riprendere il campionato. L’Inter…”

MILANO – Attraverso un messaggio su pubblicato sul sul profilo Twitter, Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di ‘Telelombardia’, ha spiegato come il Milan sia favorevole al ritorno in campo per riprendere il campionato: “Al di là del voto in Lega Calcio, Juventus e Milan hanno confermato di essere favorevoli alla ripresa del campionato con le giuste precauzioni per salvaguardare la salute dei calciatori. Mi piacerebbe però sapere la posizione dell’Inter, qualunque essa sia”.

