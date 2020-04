MILANO – Il calciatore inglese Marcus Rashford, con alcune dichiarazioni riportate da TMW, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra al Manchester United: “La sua mentalità andava oltre quella di chiunque avessi visto giocare prima. Non gli interessava cosa potessero pensare o dire di lui. In termini di mentalità è stato un uomo chiave per la mia crescita”.

