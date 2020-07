Rangnick spunta un problema economico con la Red Bull

MILANO – Il prossimo allenatore e d.t. del Milan sarà Ralf Rangnick. Questa è l’unica certezza, nonostante qualche problema emerso nelle ultime ore. Infatti il tedesco ha l’obbligo di risolvere alcune pendenze economiche con la Red Bull. Chiariamo subito: il fondo Elliott ha fatto quello che doveva fare e, in questa faccenda, non può intervenire. Rangnick e tutto il suo staff sono da settimane al lavoro per la risoluzione del contratto. A riprova di ciò la promozione dell’attuale a.d. del Lipsia Oliver Mintzlaff alla carica di “Head of Global Soccer”. L’ultima cosa quindi da sistemare è, quindi, far collimare le cifre: soprattutto perché nelle ultime stagione “Il Professore” ha ottenuto molti bonus legati alla valorizzazione dei talenti che sono passati nei club della Red Bull. Sicuramente tra le parti si troverà un accordo e, una volta trovato, Rangnick potrà firmare il suo triennale con il fondo Elliott.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live