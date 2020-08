Rangnick: “Se mi immedesimassi in un tifoso del Milan difficilmente avrei capito il perché del cambio in panchina dopo un periodo positivo”

MILANO – Ralf Rangnick doveva essere l’uomo scelto da Gazidis e il fondo Elliott per dare vita a un nuovo progetto prima che il club di via Aldo Rossi decidesse di puntare su Stefano Pioli. Oggi l’ex dirigente della RB Lipisa ha commentato ai microfoni del “Süddeutsche Zeitung” il suo mancato arrivo in rossonero: “​Il Milan da quando è ripreso il campionato ha fatto molto bene, con nove vittorie e tre pareggi, non sarebbe stato saggio andarci. Non importa da quale prospettiva si guarda tutto questo, se dalla mia o da quella del club, non sarebbe stato saggio. Se mi mettessi nei panni dei milanisti, che si tratti di allenatori, direttori sportivi, giocatori o tifosi difficilmente avrei capito perché il Milan avrebbe voluto cambiare tutto dopo periodo così positivo“.

