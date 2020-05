Rangnick: “Non escludo di andare al Milan, ma…”

MILANO – Intervistato dai microfoni del quotidiano tedesco ‘Bild’, Ralf Rangnick ha confermato la possibilità di approdare al Milan: “Non escludo che andrò nel club rossonero. Mi è stato chiesto di collaborare, ma è arrivato il Coronavirus e sono sorte questioni più importanti. Senza voler essere presuntuoso, la cerchia dei club che mi possano interessare è abbastanza ristretta: mi piace l’avventura, ma non deve essere una missione suicida“. Insomma, per vedere Rangnick in rossonero, tutto dipenderà dal progetto che Elliott e Gazidis gli presenteranno.

