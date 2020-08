MILANO – Ralf Rangnick torna a parlare di Milan al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung: “In seguito all’ottima serie di risultati del Milan dalla ripresa del campionato in poi, non era possibile concludere l’affare. Indipendentemente dal punto di vista, mio o del club, non sarebbe stato intelligente farlo”.

