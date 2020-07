Rangnick-Lipsia, prosegue la trattativa per la risoluzione contrattuale

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto luce sulla trattativa fra Ralf Rangnick e la Red Bull Lipsia, che dovrebbe portare alla risoluzione contrattuale del tedesco: “Non c’è una clausola o una penale nel contratto di Ranngick, però quando una persona sotto contratto con un club, o una multinazionale in questo caso, chiede di andar via ci sta che dall’altra parte venga chiesto un indennizzo economico per autorizzare il suo via libera. È la Red Bull che ha detto a Rangnick di volere 8 milioni di euro per lasciarlo andare. Il Milan è molto tranquillo, perché sa che è una partita che si deve giocare Rangnick con la Red Bull. È una questione che il tedesco sta risolvendo con i suoi legali, la trattativa va avanti. C’è grande fiducia da parte del Milan e di Rangnick che questa risoluzione arrivi in tempi brevi. Il club rossonero non farà retromarcia: ha preso la sua decisione e dal momento in cui Rangnick si libererà, il Milan lo metterà sotto contratto perché c’è un accordo già raggiunto in tempi non sospetti”.

