Rangnick: “Gli effetti del virus si faranno sentire nel calcio. Sarà tutto diverso”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, anche Ralf Rangnick, dirigente del Lipsia e principale candidato alla panchina rossonera per la prossima stagione, si è espresso sull’emergenza sanitaria che il mondo sta attraversando: “Gli effetti del Coronavirus si faranno sentire nel mondo del calcio come in quello dell’economia in generale. Ma non è detto che gli effetti siano per forza negativi: di sicuro la situazione attuale inciderà sulle cifre dei cartellini dei giocatori, sulle commissioni degli agenti e sugli stipendi. Sarà tutto diverso. I club dovranno pensare se possono e devono spendere soldi. In futuro penso che ci saranno più giudizio e moderazione nelle scelte”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live