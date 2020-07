Rangnick è l’asso nella manica per arrivare a Koch

MILANO – Il sempre più possibile arrivo di Rangnick sulla panchina del Milan apre ai rossoneri nuovi scenari di mercato. Infatti l’attuale Head of Sport and Development Soccer della Red Bull potrebbe portare all’ombra del Duomo qualche attuale giocatore della Bundesliga. Sono tanti i nomi fatti negli ultimi giorni, tra cui quelli di Rashica e Shick. L’ultimo nome accostato al club del fondo Elliott è quello di Robin Koch, difensore classe ’96. Il centrale del Friburgo, che all’occorrenza può essere schierato anche da mediano, piace molto dalle parti di via Aldo Rossi soprattutto perché risponde ai dettami del progetto del fondo di Paul Singer: giocatori giovani, già pronti ma con ampi margini di miglioramento . Il 23enne colpisce per la forza fisica e per l’ottima visione di gioco. Difficile da saltare (appena 0,5 dribbling subìti) a partita e grande abilità nel gioco aereo. In stagione Koch è stato uno dei migliori difensori della Bundesliga e le sue eccellenti prestazioni, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco “Bild“, hanno attirato “Il Professore”. Sul centrale, però, non c’è solo il Milan. Infatti il contratto in scadenza nel 2021 ha attirato molti club, ma i rossoneri potrebbero avere in Rangnick l’asso nella manica.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live