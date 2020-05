Rangnick allontana Werner dal Milan: “Lo vedrei bene al Liverpool”

MILANO – In casa Milan l’obiettivo più concreto per l’attacco si chiama Luka Jovic, ma il grande sogno è Timo Werner. Nonostante abbia un costo elevatissimo, Gazidis spera ancora di riuscire ad intavolare una trattativa con il Lipsia grazie alla mediazione di Ralf Rangnick. Quest’ultimo, però, con le sue ultime dichiarazioni sembra aver allontanato Werner dall’orbita rossonera, avvicinandolo al Liverpool.

LE SUE PAROLE – “Ovviamente spetta a Timo decidere cosa fare. Al Lipsia conosce l’ambiente e sa che potrà partecipare alla Champions League anche l’anno prossimo. La domanda che deve porsi è: dove può giocare con più continuità? Non è una questione di campionato, ma di squadra. Ipoteticamente lo vedrei meglio in un club che non voglia basare il suo gioco sul possesso palla. Lui è molto bravo quando deve finalizzare l’azione in contropiede. Per questo starebbe bene al Liverpool, che ha uno stile di gioco simile a quello del Lipsia”.

