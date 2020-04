Rampulla: “Donnarumma? E’ un fuoriclasse, ma non vale la pena spendere tutti quei soldi”

MILANO – Nonostante sia fortissimo l’interesse del Real Madrid, su Gianluigi Donnarumma continua ad esserci anche la Juventus. Tuttavia, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Bianconera’, l’ex portiere juventino Michelangelo Rampulla si è detto contrario all’acquisto dell’estremo difensore rossonero: “Donnarumma alla Juve? Onestamente non sono favorevole. E’ indubbiamente un fuoriclasse, ma non penso che possa dare più di quello che dà Szczesny. Alla Juventus basta un ottimo portiere e c’è già. Donnarumma non porta punti in più, quindi non vale la pena spendere tutti quei soldi. Szczesny può fare tranquillamente altri 7-8 anni e quei soldi li investirei per altri ruoli”.

