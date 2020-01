Raiola: “Su Haaland c’erano dodici squadre”

MILANO – Mino Raiola, in un’intervista concessa al Telegraph, ha parlato del suo giovane assistito Haaland, centravanti sul quale aveva messo gli occhi anche il Milan, ma che ha scelto di approdare al Borussia Dortmund: “C’erano dodici squadre su Haaland, molte inglesi. A diciannove anni forse è presto per andare in Premier. Non è facile per un ragazzo della sua età imporsi in Inghilterra. Il Borussia Dortmund è un club fantastico, l’opzione migliore per la sua crescita. Ha scelto il Dortmund e io sono contento sia arrivato proprio nel club per il quale voleva giocare e che al momento è il migliore per la sua carriera. Se farà bene in Germania, arriverà per lui il momento di andare in Premier”.