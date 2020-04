Ragusa svela: “Galliani mi voleva al Milan, l’affare era quasi fatto…”

MILANO – Intervistato da Nicolò Schira tramite una diretta Instagram, Antonino Ragusa, calciatore attualmente in forza allo Spezia, ha svelato di esser stato molto vicino al Milan diversi anni fa: “Adriano Galliani mi voleva al Milan dopo che vinsi lo scudetto Primavera col Genoa. L’accordo prevedeva un maxi-scambio tra rossoneri e rossoblu, ma alla fine saltò tutto perché Strasser rifiutò il trasferimento al Genoa. Mi dispiacque moltissimo: squadre come il Milan sono treni che passano una sola volta in carriera”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live