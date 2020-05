Rafael Leao: “So di poter dare molto al Milan, vogliamo tornare in Europa”

MILANO – Il giovane attaccante del Milan, Rafael Leao, è rientrato in Italia dopo aver trascorso un periodo di quarantena in Portogallo. Contattato dai microfoni di Sky Sport, il classe ’99 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “So che posso dare molto al Milan, più di quanto non abbia fatto finora. Credo in me stesso. In ogni caso, la squadra viene sempre prima del singolo. Quello che conta è farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa. Noi tutti lavoriamo per riportare il club in Europa il prima possibile”.

