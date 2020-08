MILANO – “Tuttosport”, in edicola oggi, ha fatto sapere al Milan quanto chiede il PSV per Denzel Dumfries, il terzino destro che piace al club rossonero per rinforzare la linea difensiva. Il club della Philipps, per lasciare partire l’olandese chiede 18 milioni di euro.

