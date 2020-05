Psg, Al Khelaifi stregato da Bennacer: Leonardo prepara l’offerta, ma il Milan fa muro

MILANO – L’interesse del Paris Saint-Germain per Ismael Bennacer sembra essere più forte di quanto si credesse inizialmente. Le prime indiscrezioni uscite alcune settimane fa parlavano di semplici sondaggi, ma in questi giorni le voci si stanno intensificando notevolmente tanto che, stando a ‘FootMercato’, il patron del club parigino, Al Khelaifi, sarebbe rimasto a dir poco stregato dal centrocampista del Milan. Non a caso Leonardo, direttore sportivo del Psg, avrebbe ottenuto il mandato di intavolare una trattativa, con il compito di presentare una grande offerta che possa convincere il Milan.

Nel mercato ormai è sempre più difficile parlare di giocatori incedibili e, dinanzi a proposte ritenute “indecenti”, si concretizzano anche trasferimenti ritenuti quasi impossibili. Bennacer è considerato dal Milan un punto fermo, dato che rappresenta una delle poche note liete della stagione. Gode della stima di Gazidis e piace anche a Rangnick. Il club rossonero fa quindi muro e non sembra disposto a privarsi del suo regista di centrocampo, a meno che Leonardo non si presenti davvero con una di quelle offerte “indecenti“…

