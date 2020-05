Primavera, Soncin: “Un onore giocare nel Milan, sogno l’esordio in A”

MILANO – Il portiere del Milan Primavera, Matteo Soncin, è stato intervistato dai microfoni di MilanNews.it: “Indossare la maglia rossonera è un onore, ma anche una grande responsabilità perché è una maglia pesante e mi reputo fortunato a poterla vestire. La mia miglior partita in campionato è stata contro il Verona, in casa, quando abbiamo vinto 5-0. In quella partita ci metto anche la mia miglior parata nel primo tempo su un tiro al volo sul primo palo”.

SU MISTER GIUNTI – “Abbiamo un bel rapporto, ci confrontiamo spesso e ci diciamo le cose in faccia in modo sincero. Io, ma anche tutta la squadra, ci troviamo bene con lui e infatti i risultati sono arrivati”.

SUL SUO SOGNO – “Esordire in Serie A con il Milan, ottenendo magari grandi risultati con questa società. Sarà difficile, però ci proverò con tutte le mie forze”.

