Preziosi: “Giusto rinviare l’Europeo, scelta necessaria per finire il campionato”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Enrico Preziosi, presidente del Genoa, si è espresso in modo favorevole sulla decisione dell’Uefa di rinviare di un anno l’Europeo: È una scelta corretta. Sapevamo già del possibile rinvio, ne parlammo in Assemblea di Lega. E’ necessario per far concludere campionati e competizioni europee. Il tutto virus permettendo e sperando che non si propaghi, perché oggi si vive senza certezze. Quando si potrebbe tornare in campo? Difficile fare previsioni, ma Lega Calcio e FIGC sono d’accordo sul 9 maggio. I calciatori dovranno rifare la preparazione per ritrovare il tono muscolare e avranno bisogno di qualche settimana”.

