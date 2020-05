Prestiti e riscatti. Ecco la situaizione in Casa Milan

Begovic, Reina, Kjaer, Ricardo Rodriguez, Suso, Ante Rebic e anche Andrè Silva. La lista dei giocatori in prestito è lunga e complicata ma andiamo per ordine. Iniziamo dai portieri.

Asmir Begovic è arrivato a gennaio in prestito secco dal Bournemouth. Per lui non ci sono possibilità di restare. Discorso diverso per Pepe Reina andato all’Aston Villa per giocare. Lo spagnolo è legato al Milan da un altro anno di contratto. Potrebbe restare in caso di partenza di Donnarumma. In caso contrario si troverà una soluzione. Possibile anche una rescissione di contratto.

Simon Kjaer è arrivato al Milan a gennaio. Il centrale danese è arrivato dall’Atalanta via Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 2.5 milioni. Ingaggio da 1 milione di euro. Possibile il suo riscatto. In panchina serve un difensore con la sue esperienza.

Mattia Caldara è arrivato al Milan dall’estate 2019, preso per 36 milioni dalla Juventus, Un affare disastroso per colpa anche dei tanti infortuni che il centrale ha dovuto subire in rossonero. A gennaio il suo ritorno a Bergamo, da Gasperini che lo ha subito buttato nella mischia. Ceduto in prestito gratuito per 18 mesi, fino al 30 giugno 2021, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro e percentuale di futura rivendita del cartellino in favore del club di Via Aldo Rossi.

Quello di Ricardo Rodriguez è un caso particolare. Lo svizzero è stato ceduto in prestito secco per 1 milioni al Psv. Ma in Olanda il campionato è finito in anticipo e l’esterno sinistro preso da Mirabelli è già rientrato alla base.

Ante Rebic, è arrivato in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte, nell’affare Andrè Silva. Per il croato non c’è fretta di esercitare il riscatto ma il giocatore preme per conoscere definitivamente il suo futuro. Il croato è è arrivato in prestito biennale oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Stesso discroso per Andrè Silva che in Bundes si è trasformato, è tornato a essere l’attaccante promettente di qualche anno fa. L’Eintracht Francoforte come il Milan sono disposti ad anticipare i tempi, ma entrambe trattano uno sconto.

Poi c’è Jesus Suso che il Milan non vorrebbe più rivedere a Milanello. Lo spagnolo a gennaio si è trasferito al Siviglia in prestito per 18 mesi al Siviglia con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni in caso di qualificazione Champions. Il Milan incrocia le dita…