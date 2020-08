Pres.Vicenza: “Da sempre innamorato del Milan. Ibra? Giocatore pazzesco, spero resti”

MILANO – Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Renzo Rosso, presidente del Vicenza e grande tifoso del Milan, ha parlato della sua passione per i colori rossoneri: “Da bambino mi sono innamorato del Milan e lo sarò sempre. Anche se ora il mio cuore batte ovviamente per il Vicenza. Siamo saliti in Serie B e vogliamo fare una grande stagione, col Monza di Berlusconi sarà un bel derby tra milanisti”.

SU IBRA – “Serve sempre un giocatore così in una squadra con tanti giovani. Zlatan lo conosco bene: ha doti pazzesche, un carisma incredibile. Mi auguro che lo confermino perché è unico e può dare ancora tanto al Milan”.

