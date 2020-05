Pres.Pordenone: “Pobega? E’ del Milan, ma ci piacerebbe tenerlo”

MILANO – Contattato dai microfoni di SportItalia, Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, ha parlato del futuro di Tommaso Pobega, giovane centrocampista in prestito al club friulano ma di proprietà del Milan: “Come sappiamo il cartellino appartiene alla società rossonera, vedremo se ci sarà la possibilità di tenerlo per la prossima stagione. Abbiamo anche altri giovani di grandi potenzialità come Di Gregorio e Voiacco, ma l’importante adesso è ricominciare a giocare”.

