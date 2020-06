Pres.Piemonte: “Immaginate se il 3 marzo non avessi rinviato Juve-Milan…”

MILANO – Venerdì sera, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena il ritorno della semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Milan, gara che inizialmente era in programma lo scorso marzo, ma che venne rinviata a causa della diffusione del Covid. In un’intervista ai microfoni di Radio Bianconera ne ha parlato Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.

LE SUE PAROLE – “È sicuramente un bene che il calcio riparta. Io sono stato quello che ha bloccato Juve-Milan il 3 marzo perché non c’erano le condizioni per giocare. E’ stata una scelta giusta: immaginate se si fosse disputata quella partita nel pieno della pandemia, con quarantamila spettatori allo stadio. Sarebbe stato a dir poco drammatico. Sicuramente anche la partita di venerdì la guarderò con apprensione. Lo stadio vuoto non mi piace, ma è meglio che si giochi”.

