Pres. Hammarby: “Felici che Ibrahimovic sia venuto a trovarci”

MILANO – Zlatan Ibrahimovic è volato ieri in Svezia per assistere all’esordio in campionato dell’Hammarby, club del quale è co-proprietario e in cui, probabilmente, si trasferirà a fine stagione per concludere la carriera. Di Ibra ha parlato, ai microfoni di Fotbollskanalen, direttamente il presidente dell’Hammarby, Richard von Yxkull.

LE SUE PAROLE – “Ibrahimovic è entrato nello spogliatoio dopo la sfida e si è congratulato con i ragazzi per la bella vittoria. Abbiamo parlato molto dopo la partita. È ovviamente bello che Zlatan abbia preso del tempo per venire a vedere il nostro debutto in campionato. Significa tanto per noi”.

