Premier League – Si punta a riparte l’8 giugno, ma le probabilità sono basse

MILANO – Anche in Inghilterra tiene banco la questione relativa alla ripresa dei campionati. Stando a ciò che riferisce il giornalista Marco Conterio su Twitter, la Premier League vorrebbe ripartire l’8 giugno, con gli allenamenti che dovrebbero ricominciare il 18 maggio. Tuttavia, nella riunione della EFL, è stato comunicato ai capitani che le probabilità di tornare in campo sono piuttosto basse. In caso di sospensione definitiva, verrà convalidata la classifica maturata fino al ventottesimo turno, ovvero l’ultima giornata di campionato disputata da tutte le venti squadre. Il Liverpool, dunque, tornerebbe ad essere Campione d’Inghilterra dopo 30 anni.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...