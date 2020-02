Premier League – Manchester City nel caos: chiesta la revoca dei titoli!

MILANO – E’ sempre più nel caos il Manchester City. In seguito all’esclusione per due anni dalle competizioni europee, inflittagli dall’Uefa per gravi violazioni del fair play finanziario, il club inglese sta finendo in un vero e proprio vortice da cui non sarà semplice uscire. Stando infatti a ciò che riporta ‘The Atletic’, le altre società della Premier League starebbero organizzando una class action per far revocare ai Citizens i titoli ottenuti tra il 2012 e il 2016 (un campionato e due coppe di lega). Il City ha già replicato ribadendo di non aver violato le norme del ffp, ma si attendono ovviamente ulteriori sviluppi.

