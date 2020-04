Pozzecco: “Milan, presenza di Ibra necessaria per un gruppo giovane”

MILANO – Gianmarco Pozzecco, ex giocatore di basket oggi allenatore della Dinamo Sassari e grande tifoso milanista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Zlatan Ibrahimovic: “Mi auguro che rimanga perché ha una personalità incredibile e diventa necessario in un gruppo giovane. Anch’io ero un po’ scettico sul suo ritorno a gennaio, perché non pensavo potesse avere la freschezza di giocare ancora titolare in Italia. Ma la sua personalità ha fatto la differenza, anche per i suoi compagni. E’ vero che uno come lui rischia di essere destabilizzante, ma nel momento in cui il gruppo lo accetta, diventa un grande valore aggiunto”.

