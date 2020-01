Poca professionalità per Paquetà. E Leonardo vuole prenderlo per 20 milioni

MILANO – Lucas Paquetà si è detto turbato dalle voci di mercato che vorrebbero lontano da Milano e, per questo motivo, ha chiesto a Pioli di restare a casa. Una richiesta non da poco considerando che il Milan sta provando a conquistare un posto in Europa nelle prossime partite. A turbare il giovane brasiliano è la voglia di Leonardo sotto la Tour Eiffel, lo stesso che un anno fa lo aveva prelevato dal Flamengo per 38 milioni. Il dirigente vuole sborsare per il numero 39 rossonero appena 20 milioni. Quello che però sta dando fastidio ai tifosi rossoneri è la richiesta di essere escluso dai convocati: per loro viene meno la professionalità.