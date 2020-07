Plastino: “Il Milan ha ritrovato compattezza con Pioli, per la Juve sarà dura”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio 24, Michele Plastino, giornalista direttore di Radio Sportiva, ha commentato la vittoria del Milan sulla Lazio: “La squadra di Inzaghi è sempre calata un po’ nei finali di stagione. Credevo che il forzato riposo potesse essere l’unico aspetto positivo legato al Covid, invece sono intervenuti gli infortuni. Contro questo Milan, che ha ritrovato compattezza grazie al lavoro di Pioli, sarà dura anche per la Juventus. E’ questa comunque la settimana davvero decisiva per lo scudetto, vedremo cosa faranno domani i bianconeri a San Siro”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live