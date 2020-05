Pistocchi: “Calciopoli? Il Milan era da Serie B”

MILANO – Attraverso un messaggio pubblicato su Twitter, il giornalista Maurizio Pistocchi è tornato a parlare di ‘Calciopoli’ e delle penalizzazioni che vennero assegnate nel 2006 alle società coinvolte: “La Juventus era da Serie C2. Fiorentina, Lazio e Milan da B. Ma per salvare la Juve dal fallimento furono derubricati gli illeciti ex-art.6 in art.1. Un aborto giuridico, Juve in B e le altre solo penalizzate”.

