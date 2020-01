Pioli VS Ranieri: i precedenti

MILANO – Domani Stefano Pioli e Claudio Ranieri si incroceranno per la quarta. Il bottino è favorevole al tecnico emiliano grazie a una vittoria e due pareggi. Il successo del rossonero risale al lontano 17 febbraio 2012 quando la sua Fiorentina battè l’Inter per 4 a 1. I pareggi, entrambi per 2 a 2, risalgono a un Chievo-Roma del dicembre 2010 e a Roma-Fiorentina dello scorso aprile.

