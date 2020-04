Pioli: “Vorremmo sapere il prima possibile se e quando ripartirà il campionato”

MILANO – Stando alle disposizioni emanate dal Governo, soltanto a partire dal 18 maggio le squadre potranno tornare ad allenarsi nei propri centri sportivi. Se la ripresa degli allenamenti non venisse ulteriormente posticipata, si potrebbe provare a fissare una data, nel mese di giugno, per far ripartire il campionato. Tuttavia, le dichiarazioni rilasciate dal Ministro dello Sport negli ultimi giorni, fanno capire che le possibilità che la stagione ricominci si stanno notevolmente riducendo e il Governo è sempre più orientato verso l’annullamento.

Nel corso di una diretta Instagram con l’ex pallavolista Pasquale Gravina, si è espresso su questa delicata situazione Stefano Pioli, allenatore del Milan: “Capisco la difficoltà del momento che stiamo vivendo. Però poter sapere il prima possibile se e quando ci sarà la ripresa degli allenamenti e del campionato, sarebbe molto importante per poter programmare nel migliore dei modi il nostro lavoro”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live