Pioli su Gattuso: “Al Milan ha fatto un grande lavoro”

MILANO – Durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato anche del suo collega Gennaro Gattuso: “Difficile fare paragoni, lui qui aveva cominciato ad allenare da inizio stagione, io invece sono arrivato a campionato in corso. Rino ha fatto comunque un grande lavoro al Milan e lo sta facendo anche adesso a Napoli, dando la giusta mentalità. I conti si faranno alla fine. Noi siamo ripartiti molto bene dopo la pausa, ma abbiamo preso solo un punto al Napoli in classifica, perché anche loro stanno facendo ottime cose. Sappiamo di incontrare una squadra molto forte, ma lo facciamo con convinzione e determinazione. C’è da spingere e lo faremo fino alla fine del campionato”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live