Pioli ricorda Astori. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa

MILANO – L’allenatore del Milan Stefano Pioli domani sera torna all’Artemio Franchi , ovvero in quello che è stato il suo stadio dal 2017 al 2019. Durante quel periodo il tecnico rossonero ha vissuto anche la tragedia di Davide Astori che ha voluto ricordare durante la conferenza stampa odierna. Ecco le sue parole: “Davide è dentro di me sempre. Ho avuto onore e piacere di conoscerlo. Ho pensato, visto che era cresciuto con il Milan, che potesse essere contento che oggi sono qui. Sono uscito migliore da questa situazione come persona e come tecnico. Abbiamo dovuto gestire una situazione alla quale non eravamo preparati. Mi ha aperto strade e orizzonti che prima non avevo intrapreso. Non l’avrei mai voluta vivere ma sono migliore adesso”

