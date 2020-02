Pioli: “Paquetà? Deve lavorare tanto e bene ma soprattutto farsi trovare pronto”

MILANO – Tra i giocatori in partenza dal Milan c’era anche Lucas Paquetà ma alla fine il brasiliano, che aveva chiesto di saltare l’ultimo match contro il Brescia, è rimasto a Milanello. Oggi in conferenza stampa Stefano Pioli ha parlato dell’ex Flamengo. Ecco le sue parole: “Non ci sono retroscena. Paquetá è un giocatore del Milan e deve lavorare bene, tanto e dare disponibilità totale. È un buonissimo giocatore come lo sono i suoi compagni, deve lavorare per farsi trovare pronto“.