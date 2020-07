Pioli: “Ora guardiamo avanti, nelle prossime partite ci giochiamo tutto”

MILANO – Dopo essere intervenuto ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato anche in conferenza stampa per commentare la grandissima vittoria ottenuta dal suo Milan contro la Juventus: “Siamo stati bravi a lavorare con volontà e disponibilità nel corso dei mesi, dovevamo rimediare a qualche errore, anche grave, commesso durante il campionato. Dovevamo dimostrare di avere delle qualità e adesso ci stiamo riuscendo. Continuiamo così perché le prossime gare saranno molto impegnative e decideranno la stagione. Questa è stata la nostra serata migliore, ma non possiamo non pensare a ciò che dobbiamo ancora fare”.

