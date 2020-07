Pioli? Numeri da scudetto. Gazidis pensaci bene…

MILANO – Sui 24 punti disponibili dopo la ripartenza post emergenza coronavirus il Milan di Stefano Pioli ne ha raccolti ben 20. Una media da scudetto, seconda solo all’Atalanta di Gasperini.

Una corsa velocissima verso l’unico obiettivo possibile della stagione: il quinto posto, l’accesso all’Europa League senza passare dai preliminati. Un obiettivo importante pensando al disastroso Giampaolo e alla fatica di far punti e giocare bene senza Ibrahimovic dalla propria parte. Ora è tutto diverso.

Ora il Milan sta tenendo un’andatura addirittura da scudetto, non solo da Champions League: sono 8 le partite giocate dai rossoneri con 6 vittorie e due pareggi. E le vittorie sono di quelle che fanno rumore. Il Milan post-Covid ha sconfitto tre formazioni che lo precedeno ancora oggi in classifica come Roma, Lazio e Juventus.

Punti, tantissimi, ma anche un gioco. La squadra ora vince divertendo, divertendosi e segnando tantissime reti. Incredibile. Sempre nelle otto partite giocate, i rossoneri hanno segnato ben 25 goal, vale a dire qualcosina più di 3 in media a partita.

Tutto merito di Maldini (e Boban), di Pioli e anche di Ibrahimovic. Merito di dirigenti, allenatore e un giocatore che Ivan Gazidis vuole mandare via. Il progetto rossonero in fase di lancio non prevederebbe niente di buono per loro. L’unico a poter salvare la poltrona potrebbe essere Maldini. Ma Paolo dovrebbe accettare un ruolo alla Nedved. Difficile immaginarlo oggi…

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live