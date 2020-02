Pioli: “Mercato? Abbiamo inserito giocatori di spessore e qualità. Sono soddisfatto”

MILANO – Stefano Pioli, durante la conferenza stampa di Milan-Verona, ha commentato il mercato del Milan. Ecco le sue parole: “Abbiamo inserito giocatori di spessore e di qualità, che ci hanno dato qualcosa in più dal punto di vista della personalità. Mi riferisco a Zlatan, a Kjaer e anche a Begovic. Abbiamo fatto gli inserimenti nei punti giusti. Sono soddisfatto, i voti non spetta a me darli. A centrocampo recupereremo Biglia, ho tante soluzioni e giocatori. Piatek è stato sostituito da Ibra“.