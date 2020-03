Pioli lascia a casa Donnarumma e Ibrahimovic, ma ritrova Kjaer

MILANO – In attesa di capire se Juventus-Milan si giocherà con o senza pubblica, Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera contro i bianconeri. Come già anticipato out Donnarumma e Ibrahimovic.

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, Soncin.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Kjaer, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoglu, Kessie, Paquetà, Saelemaekers.

Attaccanti: Leao, Maldini, Rebic, Tonin.

