Pioli: “Il talento è una dote naturale, ma va coltivato. Ibra mi dice che…”

MILANO – Nel corso di una diretta su Instagram, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dell’importanza del talento nello sport: “Il talento credo sia un’abilità innata. Ci sono persone che nascono con un talento particolare per un lavoro, uno sport o un tipo di arte. Chi lo possiede fa diventare semplici situazioni che per gli altri sono difficili. Il talento è fondamentale, perché sa essere determinante, però è assolutamente migliorabile: va allenato e coltivato. Faccio l’esempio di Federer: è nato con quel talento e quella sensibilità, ma allenandosi tutti i giorni con impegno è diventato probabilmente il più grande tennista di sempre. Abbiamo visto anche talenti sprecati, magari per mancanza di sacrificio e voglia di allenarsi. Anche lo stesso Ibra mi dice che il suo unico obiettivo è quello di migliorare sempre le proprie prestazioni, e tutto è finalizzato a quello scopo”.

