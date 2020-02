Pioli ha l’asso nella manica: Bonaventura. L’Inter è tra le sue vittime preferite

MILANO – Stefano Pioli mischia un po’ le carte del suo Milan. Infatti per la partita di oggi l’ex tecnico della Fiorentina dovrebbe abbandonare il suo 4-4-2 per passare al 4-4-1-1, ma senza rinunciare a Jack Bonavenura. L’ex Atalanta con molte probabilità verrà schierato sulla sinistra. Un dato interessante è come Jack abbia tra le sue vittime preferite proprio l’Inter ai quali ha già segnato quattro reti (la prima è il Napoli con 5, n.d.r.) ma nessuna di queste è arrivata con la maglia del Milan. Che sia la volta buona per sfatare questo tabù?