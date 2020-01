Pioli a Sky: “Non un bel Milan ma vincente. Momento particolare per Paquetà”

MILANO – L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato a Sky Sport la vittoria per 1 a 0 contro il Brescia. Ecco le sue parole:

Sulla prestazione: “Non un bellissimo Milan, tecnicamente possiamo giocare meglio, abbiamo incontrato difficoltà ma abbiamo un ottimo atteggiamento, sappiamo di avere le qualità per trovare le giocate vincenti“.

Sulla Champions: “Dobbiamo migliorare, siamo soddisfatti degli ultimi risultati, la mentalità è quella giusta, ma a livello tecnico tattico dobbiamo fare meglio. Dobbiamo trovarci meglio sul campo, dobbiamo pensare unicamente alla prossima partita, solo così possiamo fare buone cose“.

Sulla squadra: “Stiamo guarendo, siamo una squadra completamente diversa da dove siamo partiti, abbiamo cambiato posizioni sul campo e soprattutto l’atteggiamento della squadra, fare la partita e soprattutto soffrire nei momenti difficili. Il Brescia ci ha creato difficoltà, dobbiamo prepararci bene per le prossime gare, Coppa Italia passaggio importante della stagione. Dobbiamo migliorare a livello tecnico, abbiamo sbagliato troppi passaggi“.

Su Ibrahimovic: “E’ un valore aggiunto per la presenza, spessore e qualità. Tutta la squadra è stata brava a lavorare per invertire la rotta dopo la caduta di Bergamo. I suoi compagni hanno capito che doveva cambiare qualcosa negli atteggiamenti e nelle situazioni”.

Sul mercato: “Se ci saranno uscite eventualmente ci saranno entrate, i dirigenti lavorano, a fine mercato tireremo le somme”

Su Paquetà: “Lucas sta vivendo un momento particolare. Avrei preferito portarlo con me, ieri si è detto poco sereno, ho preferito non convocarlo, in questo momento è meglio fare un buon allenamento che una presenza passiva”.