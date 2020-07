Piccinini: “Stima di Pioli, ma al Milan hanno le idee poco chiare”

MILANO – Il giornalista sportivo Sandro Piccinini è intervenuto al programma radiofonico “Maracanà” in onda sulle frequenze di TMW Radio. Ecco il suo pensiero sulla conferma di Stefano Pioli in rossonero: “Ho grande stima di Pioli, ma quando fai una rivoluzione impostata su un altro nome, cominci a programmare e porti alla rottura un dirigente come Boban e poi improvvisamente cambi idea… vuol dire che le idee non erano così chiare“.