Pià: “Ibrahimovic? Ti trascina e di porta a dare di più: è una stella”

MILANO – L’ex attaccante di Atalanta e Napoli, Inacio Pià ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Sky Sport“, durante la quale ha lodato Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto: “E’ una stella. E’ un giocatore carismatico, avere un uomo così in campo e nello spogliatoio ti porta a dare qualcosa in più durante l’allenamento, a curare i particolari, perché è uno abituato a vincere e ti trascina. Vedendo quello che sta facendo, con gli anni che ha, può dare ancora tanto e sicuramente il Milan farà il possibile per tenerlo anche nelle prossime stagioni, perché è uno che ti può dare tanto anche fuori dal campo“.

